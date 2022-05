Oldenzaal

Ein kleiner Hund hat sein Frauchen auf einer Autobahn in den Niederlanden bei voller Fahrt fast stranguliert. Die Frau war am Samstag bei Oldenzaal an der Grenze zu Niedersachsen auf die Autobahn gefahren, berichtete der Sender RTV Oost. Ihren kleinen Schoßhund habe sie samt Leine mit in den Wagen genommen. Als der Hund sich plötzlich durch das Auto bewegte, legte sich die Leine um den Hals der Fahrerin und zog sich stramm, wie es weiter hieß.

Uitruk: 102Zaterdag 14-05-2022 10:41uurℹ️Prio 1 Hulpverlening A1 Links 168.0 Oldenzaal Posted by Brandweer Twente kazerne Oldenzaal on Saturday, May 14, 2022

Die Frau konnte sich demnach nicht selbst aus der Zwangslage befreien, stoppte ihren Wagen auf dem Pannenstreifen und wählte den Notruf. Die Feuerwehr eilte zur Stelle und rettete die verhedderte Frau.

RND/dpa