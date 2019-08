London

Mit „Oasis“ wurden sie einst zu Ikonen des Britpop, heute haben sich die Brüder Noel und Liam Gallagher nichts mehr zu sagen. Wie schlecht es um das Verhältnis der beiden steht, machte Noel Gallagher jetzt in einem Interview deutlich. Über seine Mutter sagte er: „Ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte“, so Noel gegenüber einem Reporter des britischen „Guardian“. Was er damit genau meinte, verriet er nicht.

Es sah nach Versöhnung aus, doch daraus wurde nichts

Der Zoff der Brüder reicht weit zurück: 2009 trennte sich die Band „Oasis“ – und seitdem überhäufen sich die beiden mit Vorwürfen, gerne öffentlich. Dabei sah es noch Ende 2017 so aus, dass eine Versöhnung in der Luft liegt: „Ich möchte Team NG ( Noel Gallagher) frohe Weihnachten wünschen. Es war ein tolles Jahr. Danke für alles. Freue mich darauf, dich morgen zu sehen“, schrieb Liam Gallagher seinerzeit bei Twitter.

Doch daraus ist scheinbar nichts geworden. Im Gegenteil: Der Bruder-Streit geht in die nächste Runde – mal wieder.

