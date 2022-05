Neustadt/Weinstraße

Ein Siebenjähriger ist in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, von einem betrunkenen Obdachlosen mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt worden. Der Junge habe dabei am Freitag oberflächliche Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit.

Motiv ist unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte das Kind auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Einkaufswagen gehen, als der 50-Jährige ohne ersichtlichen Grund zugestochen habe. Er flüchtete zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden, wie es hieß. Der psychisch kranke Mann habe keinen festen Wohnsitz, sein Motiv war zunächst unklar. Er wurde den Angaben zufolge in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

RND/dpa