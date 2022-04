Ein traditionelles Fischlokal an der Ostsee hat sich entschieden, keine Kinder mehr unter 12 Jahren zu bewirten. Auf der Homepage des „Schipperhus“ in Dierhagen heißt es schlicht und knapp: „Familien mit Kindern unter 12 Jahren werden bei uns nicht mehr bewirtet“, auch ein Aushang im Lokal soll darauf hinweisen, wie die „BILD am Sonntag“ berichtet. Darin wird der drastische Schritt mit „vielen unschönen Ereignissen in der Vergangenheit“ begründet.

Gegenüber der Zeitung erklärt Wirtin Ricarda Biebl, die selbst vier Kinder hat, dass sie sich „das lange genug angesehen“ habe. Sie nennt ein Beispiel von einer Familie mit einem dreijährigen Kind, das erst barfuß mit sandigen Beinen „den Tisch rauf und runter“ gelaufen sein soll und anschließend Nudeln mit Tomatensoße an die Wand geschmissen habe. Laut Biebl kein Einzelfall.

Doch laut Biebl sind nicht die Kinder das Problem, sondern die Eltern: „Es gibt nur noch wenige, die sich wirklich um die Erziehung ihrer Kinder bemühen.“

Im Internet wird die Entscheidung kontrovers diskutiert. Während es auf der einen Seite plötzlich viele schlechte Bewertungen für das Restaurant gibt, gibt es auf der Facebook-Seite aber auch immer wieder Zuspruch.

Laut Biebl sei sie auch nicht die einzige Gastronomin, die das so handhabe. Es gebe einige Lokale im Ort, die ähnlich handeln: „Aber die gehen der Konfrontation aus dem Weg“, so die Wirtin zur „BamS“. Sie sagen lieber, es sei alles ausgebucht, wenn eine Familie mit kleinen Kindern nach einem langen Strandtag zu Abend essen will.“

RND/lob