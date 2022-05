Paderborn

Das Unwetter hat am Freitag auch in Paderborn große Schäden angerichtet. Es gebe nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Er berichtete von abgedeckten Dächern und entwurzelten Bäumen. Bäume seien auf Autos gestürzt, berichtete ein dpa-Reporter. „Hier ist gerade Chaos“, sagte eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatte es Meldungen über einen möglichen Tornado in Paderborn gegeben. Videos in den sozialen Medien sollen den Sturm zeigen.

Der DWD-Tornadobeauftragte Andreas Friedrich konnte diese Meldung auf Anfrage des RedaktionsnNetzwerks Deutschland (RND) zunächst nicht bestätigen. Allerdings sei der Nordosten von Nordrhein-Westfalen aktuell einer von drei Gewitter-Hotspots. Bei Paderborn wurde die höchste Unwetter-Warnstufe 4 ausgerufen. Auch eine offizielle Tornadowarnung wurde für diese Region herausgegeben, was laut Friedrich äußerst selten vorkommt.

Tornado in Paderborn: Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen Zerstörung

Kleinen Einblick in das Geschehen in #paderborn gefällig? #Unwetter #Unwetterwarnung

Bilder nicht von mir, Grüße gehen raus an WhatsApp Gruppen pic.twitter.com/UbYv4DZhcY — Kreisel (@TweetingKreisel) May 20, 2022

Die Stadt Paderborn hat eine offizielle Gefahrenmitteilung veröffentlicht. Durch die aktuelle Unwetterlage komme es zu wetterbedingten Gefahren wie herabfallenden Gegenstände und umstürzenden Bäumen, heißt es darin. Davon sei insbesondere der Innenstadtbereich von Paderborn betroffen. „Meiden Sie den Aufenthalt im Freien. Halten Sie Abstand zu Bäumen, Türmen und Masten. Halten Sie mindesten 20 Meter Abstand zu Hochspannungsleitungen. Achten Sie auf herumfliegende Gegenstände.“

Auch im etwa 35 Kilometer entfernten Lippstadt hatte am Nachmittag ein mutmaßlicher Tornado massive Schäden verursacht. DWD-Experte Friedrich sprach hier von einem „plausiblen Tornadoereignis“.

RND/dpa/lau