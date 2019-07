Leipzig

Am helllichten Tag hat die Leipziger Polizei ein Paar auf einer öffentlichen Wiese beim Liebesspiel erwischt. Die Beamten bemerkten die 27-Jährige und ihren 33 Jahre alten Begleiter in einem Park nahe dem Hauptbahnhof, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Den Angaben der Polizei zufolge kniete der Mann am Montagnachmittag auf einer Decke, seine Begleiterin hatte ihren Kopf auf Gürtelhöhe unter sein T-Shirt geschoben. Ihre eindeutigen Bewegungen ließen das vermeintlich Verborgene dennoch für Passanten deutlich sichtbar werden, heißt es weiter. Von Polizisten angesprochen, gab das Paar an, sich nach längerer räumlicher Trennung erstmals wiederzusehen.

Dennoch sahen sie laut Polizei ein, dass der Park nicht der beste Ort für das Liebesspiel ist. Das wollten sie in der Wohnung des 33-Jährigen fortsetzen, gaben die beiden den Beamten gegenüber an. Gegen das Paar werde nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt, hieß es.

Von RND/dpa