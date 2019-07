Berlin

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Party in einer Ferienwohnung auf dem Prenzlauer Berg in Berlin.

Bis zu 50 Personen hielten sich in der Nacht zu Samstag bei der Feier in einem bei AirBnB vermieteten Appartement auf und fingen an zu randalieren. Laut Polizei wurden Feuerlöscher vor der Tür entleert, das Mobiliar beschädigt und Gegenstände auf die Straße geworfen. Außerdem sollen einzelne Personen die Wohnung geplündert haben – sie schleppten elektronische Geräte wie Fernseher und Klimageräte aus der Wohnung und verluden sie in Fahrzeuge.

Als bekannt wurde, dass die Polizei auf dem Weg war, flüchteten die Teilnehmer der Party. Eine Fahndung in der näheren Umgebung blieb laut Polizei erfolglos. Die Wohnung wurde stark verwüstet und erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs.

Lesen Sie auch:

Alte Schulfreunde treffen sich auf ein Bier in Edinburgh – am nächsten Morgen sind sie in Berlin

Von RND/seb