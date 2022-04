Pasewalk

Nach dem Fund von acht toten Bibern in einer tiefen Betongrube bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob es sich um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz handelt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Kadaver waren vor gut zwei Wochen von einem Mann auf einem verlassenen Grundstück gefunden worden, der dort Holz einschlug. In der 1,60 Meter tiefen, aber schon länger ausgetrockneten Grube waren früher Fische gezüchtet worden.

Fachleute halten es für möglich, dass es sich um Jungtiere handelt. Sie könnten in das Becken gestürzt oder auch gehetzt worden sein. In der Nähe gibt es ein besetztes Biberrevier. Die Tiere müssten dort schon vor ein paar Wochen hineingestürzt sein, sagte ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald.

Zuvor hatte der Neubrandenburger „Nordkurier“ über den Fall berichtet. Biber gelten als streng geschützt, haben sich im Nordosten aber schon weit verbreitet und sorgen mitunter für große Schäden an Bahndämmen oder Gebäuden. Ein Schwerpunkt ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Biber in begründeten Ausnahmefällen auch getötet werden.

RND/dpa