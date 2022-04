Passanten retten Senioren aus Wohnung in Waren und löschen Brand

Waren

Zwei Passanten haben in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine 77-Jährige und einen 78-Jährigen aus deren brennender Wohnung gerettet. Die zwei Männer im Alter von 18 und 39 Jahren hörten am Freitagabend von der Straße aus Hilferufe und sahen Rauch aus der Wohnung kommen. Sie gingen in das Haus und traten die Wohnungstür im fünften Stock eines Mietshauses ein. Von einer anderen Mieterin holten sie mehrere Eimer Wasser und löschten damit einen brennenden Elektrorollstuhl, wie die Polizei mitteilte. Dann brachten sie die 77-Jährige und den 78-Jährigen in Sicherheit.

Die beiden Senioren kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war der Rollstuhl vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

RND/dpa