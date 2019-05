Essen

An Türklinken geschmierte Pfefferpaste hat am Freitag an einer Essener Schule bei 28 Schülern Augenreizungen verursacht. Zehn von ihnen wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen 18 betreute ein Notarzt vor Ort, wie die Feuerwehr berichtete.

Der Stoff sei über die Hände in die Gesichter der Kinder gelangt, hieß es. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Der Schulbetrieb wurde nach dem Vorfall eingestellt. Eine Reinigungskolonne soll am Wochenende mögliche Rückstände des Stoffes beseitigen. Um welchen Stoff es sich genau handelte, blieb zunächst unklar.

Von RND/dpa