In Hannover hat ein im vergangenen Monat an Krebs verstorbener 66-Jähriger von der DAK ein Kondolenzschreiben zu seinem eigenen Ableben bekommen. In dem Brief spricht ihm die Pflegekasse ihre Anteilnahme zu seinem Tod aus, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Witwe: Mein Mann hätte mit mir darüber herzlich gelacht

Zudem teilt sie ihm mit, dass er Anspruch auf ein Pflegegeld in einer bestimmten Höhe hat. Innerhalb einer bestimmten Frist könne er Einspruch gegen die Entscheidung einlegen.

Die DAK ist der Fehler hochgradig peinlich. Sie entschuldigte sich in aller Form bei der Witwe. Diese selbst zeigt sich aber herzlich amüsiert über den Vorfall. Ihr Mann hätte einen ausgeprägten Sinn für schwarzen Humor gehabt und herzlich mit ihr darüber gelacht.

Von Simon Benne/RND