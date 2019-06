Los Angeles

US-Popsängerin Britney Spears (37) hat sich mit einem Instagram-Video als Fan ihrer Kollegin Billie Eilish (17) geoutet. In dem Clip von Dienstagnacht tanzt sie leicht bekleidet mit einer unechten Schlange zum Eilish-Song „Bad Guy“. Dazu schrieb sie an die junge Sängerin gerichtet: „Toller Song!! Ich musste mir einfach eine Schlange schnappen“.

Mit dem Stoff-Reptil tanzt Spears durch das Foyer eines Hauses und räkelt sich auf einem Klavier. 2001 hatte die Sängerin mit einer echten Schlange bei den „MTV Video Music Awards“ ihren Song „I’m A Slave 4 U“ performed – ihr Tanz jetzt erinnert ein bisschen daran.

Billie Eilish – eine 17-Jährige schafft den Sprung zum Weltstar

Tanzbar, eigenwillig, schrägschön. Die Kalifornierin Billie Eilish Pirate Baird hat in den vergangenen Monaten den Sprung zum internationalen Popstar geschafft. Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ erschien Ende März und stieg in Deutschland bis auf Platz 3 der Albumcharts. In den USA, in Großbritannien, Österreich und der Schweiz landete sie damit auf dem Spitzenplatz.

Ihr Song „Bad Guy“, die fünfte Single des Albumdebüts, steht derzeit in zahllosen Hitparaden rund um den Globus in den Top 5 und war Nummer eins in Australien, Kanada, Tschechei, Estland, Finnland, Ungarn, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Russland und der Slowakei.

