Nürnberg

Der wegen versuchten erpresserischen Menschenraubs angeklagte zweifache Nürnberger Prostituiertenmörder hat sich zum Prozessauftakt in Schweigen gehüllt. Der 23-Jährige lehnte am Dienstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth vorerst Angaben zu den Tatvorwürfen ab. Er äußerte sich lediglich zu seinen früheren persönlichen Lebensumständen. Das Gericht hat für das Strafverfahren vier Prozesstage anberaumt. Die Psychologin selbst ist an einem der kommenden Prozesstage als Zeugin geladen.

Der Angeklagte ist bereits lebenslänglich in Haft

Der wegen der Ermordung von zwei Prostituierten zu lebenslanger Haft verurteilte Mann soll in der Nürnberger Haftanstalt geplant haben, eine Gefängnispsychologin nach einem Beratungsgespräch in seine Gewalt zu bringen. Er habe damit Haftverbesserungen erzwingen wollen. Allerdings sei es bei den Plänen geblieben: Denn ein Vollzugsbeamter hatte die Therapeutin vorsichtshalber in die Zelle des Häftlings begleitet. Hinweise auf die Tatpläne hatte nach Angaben der Staatsanwalt später ein Mithäftling des 23-Jährigen geliefert.

Von dpa/RND