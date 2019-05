Köln

Dieser Schuss ging nach hinten los... Eigentlich wollte Rapper Kollegah am 14. September in der Kölner Lanxess-Arena eine Motivations-Veranstaltung namens „ Alphaoffensive“ abhalten. Zehn Stunden lang Power-Event von 10 bis 20 Uhr abends. Als Partner hatte er sich dazu den erfolgreichen Motivations-Coach Dirk Kreuter ins Boot geholt.

Doch die teuren Ticketpreise (bis zu 2500 Euro) sorgten für Unmut bei Kollegahs Fans. Im Internet beschimpften sie den Deutschrapper und äußerten ihren Unmut.

Kollegah kommentiert Absage von „ Alphaoffensive “

Nun zog Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, die Notbremse und sagte die Veranstaltung kurzfristig ab. In einem mittlerweile gelöschten Video sagte er, dass es „die spektakulärste Veranstaltung, die es je in Deutschland jemals gab“, hätte werden sollen.

Auf Unverständnis stieß diese Absage allerdings bei Kollegahs Geschäftspartner Dirk Kreuter. Der veröffentlichte ein 45 (!)-minütiges Video auf Youtube, in dem er seine Sicht der Dinge schilderte. Unter anderem erklärte er: „Ein Ticket für 2500 Euro anzubieten, war der ausdrückliche Wunsch von Kollegahs Management.“ Demnach wäre geplant gewesen, die billigsten Tickets bereits für 69 Euro anzubieten. Von den 2500 Euro teuren Tickets hätte es ohnehin nur 20 Stück gegeben, von denen zehn bereits nach drei Tagen verkauft worden wären.

2500-Euro-Tickets hätten Mittagessen mit Kollegah beinhaltet

Diese Tickets hätten ein gemeinsames Mittagessen mit Kollegah und ihm ebenso inkludiert wie Backstage-Besuche und den Eintritt zur Aftershowparty in einem Kölner Club. Dieses Rechtfertigungsvideo wurde mittlerweile ebenfalls gelöscht. Sieht ganz so aus, als würde sich der ganze Beef in Rauch auflösen ...

Lesen Sie hier mehr dazu:

Kollegah verdrängt Grönemeyer von Platz eins

Von RND