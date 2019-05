Kassel

Bei einer Razzia hat die Polizei am Montag in Kassel vier Restaurants und ein Wettbüro durchsucht. Die Lokale befinden sich „Am Stern“ nahe der Innenstadt. „Im Bereich Jägerstraße werden derzeit fünf verschiedene Lokale durchsucht“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Es wurden etwa 40 Menschen in diesen Lokalen und rund 100 Personen auf der Straße überprüft. Am Abend gab es eine erste Festnahme wegen eines bestehenden Haftbefehls. Auch Ordnungsamt und Zoll beteiligten sich an der Aktion der Polizei.

Der Platz „Am Stern“ und die Jägerstraße in Kassel gelten als Kriminalitäts-Brennpunkt. Vor allem durch Gewalttaten und Drogenkriminalität geraten sie immer wieder in die Schlagzeilen. Mit einer speziellen Arbeitsgruppe gehen Ermittler gegen das Verbrechen dort vor. Allein in den vergangenen Monaten haben sie Drogen im Wert von über einer halben Million Euro beschlagnahmt. Erst im April kam es in dem Viertel zu einer Messerstecherei, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Von RND/dpa