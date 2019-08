Reading

Beim Einsturz eines riesigen Gerüsts an einem Gebäude im britischen Reading sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag mit Wärmebildkameras nach weiteren Opfern. Nach Angaben der Ambulanz schwebten die beiden Verletzten nicht in Lebensgefahr. „Viel Geschrei und alle sind weggerannt nach dem plötzlichen Einsturz“, berichtete ein Augenzeuge im Kurznachrichtendienst Twitter über das Unglück westlich von London.

Von RND/dpa