Die Ausrichtung der Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock steht bereits lange vor dem Beginn unter keinem guten Stern. Nachdem die Buga aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, wirkt sich nun auch Russlands Krieg in der Ukraine auf die Planungen aus. Die Hansestadt will das Großevent daher um ein oder mehrere Jahre verschieben, es verkleinern oder an einen anderen Standort verlegen. Doch damit nicht genug: Eine Risikoanalyse, die der „Ostsee-Zeitung“ vorliegt und vom Geschäftsführer der Rostocker Buga-Gesellschaft, Oliver Fudickar, vorgestellt wurde, offenbart nun die großen Problemstellen des Projekts.

Finanzierung teurer als gedacht

So sind etwa die Kosten für die Buga aufgrund der Verzögerung deutlich angestiegen: Statt der ursprünglich eingeplanten 140 Millionen würde das Projekt mittlerweile 190 Millionen kosten. Mehr als 100 Millionen Euro davon sollten von Bund und Land kommen. Allein die Finanzierung der geplanten Sand- und Betonwüste am Stadthafen sei um 10 Millionen Euro teurer geworden – statt 36 würden nun etwa 46 Millionen Euro anfallen. Zudem stehe auch noch die Genehmigung aus, unter anderem weil das Rostocker Rathaus bisher keine Pläne zum Hochwasserschutz vorgelegt habe.

Auch die über 500 Meter lange Rad- und Fußgängerbrücke, die über die Warnow verlaufen soll, bereitet laut Risikobericht Probleme. Durch Arbeitskräftemangel und fehlendes Baumaterial könnte es zunehmend zu Verzögerungen beim Bau kommen – zumindest sobald er genehmigt wird. Denn aktuell laufe das Planfeststellungsverfahren noch – auch weil das städtische Umweltamt Einwände gegen den Bau erhoben hatte.

Personalmangel in Führungspositionen

Neben den Problemen beim Bau der Buga gebe es laut „OZ“ aber auch im Personalbereich Schwierigkeiten. So gebe es aktuell weder einen Geschäftsführer für „Bau & Planung“ noch einen Fördermittelmanager, der die von Bund und Ländern beigesteuerten 100 Millionen Euro verwaltet.

Sybille Bachmann vom Rostocker Bund sieht das Hauptproblem in der Stadtspitze, zuletzt kritisierte sie die fehlende Verantwortungsübernahme und Entscheidungsbereitschaft. Die Risikoanalyse liege nun schon lange vor: „Sie müsste durch die Stadtspitze aber auch gelesen werden“, sagte Bachmann in einer Mitteilung am Dienstag. Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen äußerte sich gegenüber der „OZ“: „Wir brauchen einen Plan B für die Buga.“

Gegen die Buga 2025 hatte es in der Hansestadt von Beginn der Überlegungen an Gegenstimmen gegeben. Kritisiert wurden etwa die hohen Kosten bei gleichzeitigem hohem Bedarf an Sozial- und Bildungsleistungen und der Verzug bei wichtigen Verkehrsprojekten.

