Berlin

Der britische Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) sind zu einem viertägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Das Paar landete am frühen Dienstagnachmittag mit einem Flugzeug der Royal Air Force auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Charles ging die Gangway im graublauen Anzug bei böigem Wind und Sonnenschein als erster herunter, wenige Stufen danach gefolgt von Camilla in cremeweißem Kleid.

Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland, auf dem Programm stehen Termine in Berlin, Leipzig und München. Erst am Montag war mit dem Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan das vierte Enkelkind von Charles zur Welt gekommen.

Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel

In Berlin war zunächst ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. Zudem wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Prinzen in Schloss Bellevue empfangen. Unterdessen stand für Camilla ein Besuch an der Gewaltschutzambulanz der Charité auf dem Programm – einer Anlaufstelle für Opfer etwa von häuslicher Gewalt.

Zudem wollte das Paar einen Kranz am Luftbrückendenkmal im Stadtteil Tempelhof niederlegen - die Hauptstadt feiert an diesem Sonntag das 70. Jubiläum des Endes der sowjetischen Berlin-Blockade. Am Brandenburger Tor sollten auch Berliner und Touristen einen Blick auf die Royals erhaschen können.

Für den Abend war ein Empfang in der Residenz des britischen Botschafters im Berliner Grunewald mit rund 600 geladenen Gästen geplant. Angekündigt war dabei auch eine längere Rede des Thronfolgers.

Charles und Camilla: Nächste Stationen sind Leipzig und München

Den Mittwoch verbringen Charles und Camilla in Leipzig. Am Donnerstag stehen noch zwei Termine in Berlin auf dem Programm, bevor die beiden nach München weiterreisen. Dort endet der Besuch am Freitag.

Als großes Thema der Reise gab der britische Botschafter in Berlin, Sir Sebastian Wood, das Thema Nachhaltigkeit aus. Es liege insbesondere Charles sehr am Herzen. Daneben drehen sich viele Termine des Paars bei Einrichtungen um Inklusion und Integration.

Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall reisen im Auftrag der britischen Regierung. Offiziell geht es darum, „die Vielfalt und anhaltende Bedeutung der britisch-deutschen Beziehungen“ zum Ausdruck zu bringen.

Vor zwei Jahren waren Prinz William und seine Kate nach Deutschland gekommen, 2015 die Queen. Charles war nach Angaben der britischen Botschaft seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 mal in Deutschland, teils auch privat.

Von RND/dpa