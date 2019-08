Sunderland

Die dreijährige Lana Nixon hat nicht mehr lange zu leben, das Mädchen ist an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankt. Ihre Schwester Neve (16) bescherte dem Mädchen deshalb einen ganz besonderen Moment – und nahm sie als ihr Date mit auf ihren Schulabschlussball im englischen Sunderland.

Neve postete bei Instagram ein Foto, das sie in ihrem Ballkleid zeigt, auf dem Arm ihre kleine Schwester, ebenfalls hübsch herausgeputzt. Dazu schrieb sie: „Meine wunderschöne Schwester freut sich genauso sehr auf den Abschlussball wie ich. Ich liebe sie mehr als alles in der Welt.“

Spenden sollen Familie unterstützen

Mama Gemma Nixon (34) sagte der „Daily Mail“: „Es war so emotional für uns alle, als Familie zusammen zu sein und speziell für Lana war es toll, ein Teil des besonderen Tags ihrer Schwester zu sein. Sie hat sich wie eine Prinzessin gefühlt.“ Auch für ihre Mutter sei es bewegend gewesen, Lana in einem Kleidchen und nicht in Krankenhauskleidung zu sehen.

Lana war im vergangenen Herbst krank geworden, nach Wochen entdeckten Ärzte schließlich den Gehirntumor – keine 24 Stunden später wurde sie operiert. Ihre Eltern haben inzwischen ihre Jobs gekündigt, um mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können. Zur Unterstützung der Familie wurde eine Spendenkampagne gestartet, die inzwischen über 15.000 Euro eingebracht hat.

Ihre Mutter will jetzt jeden Tag genießen, der ihr mit ihrer Lana bleibt: „Sie ist eine fröhliche, liebende und lustige Person, die angesichts dem, was sie durchmacht, alles Glück der Welt verdient hat.“

