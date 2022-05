Waldheim

Spielen ohne Dunst und Brühe: Der Hauptgedanke für Waldheims neue Spielplatzordnung war, Alkohol und Nikotin aus den Freizeitanlagen für Kinder zu verbannen. Nun hat CDU-Stadtrat Dr. Andreas Liebau aber einen Fallstrick entdeckt. Denn Waldheim hat nicht nur Freizeitanlagen für Kinder, sondern auch für Alte in Form eines relativ neuen Seniorenparks.

„Ich möchte auf einen redaktionellen Mangel hinweisen“, sagte Dr. Liebau nun zur Sitzung des Stadtrates, der die Spielplatzordnung beschließen sollte. „Im Seniorenpark sind nun wirklich keine Kinder“, so Dr. Liebau. Das Problem: Der Geltungsbereich der Benutzungsordnung für die öffentlichen städtischen Spielplätze und Freizeitanlagen der Stadt Waldheim umfasst auch die Freizeitanlage für die Senioren. Laut Paragraf 3 der Ordnung ist „die Benutzung der Spielplatze und Freizeitanlagen allen Kindern und Jugendlichen im Alter bis zu 18 Jahren gestattet. (2) Kindern unter 6 Jahren ist die Benutzung nur in Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet.“ Wer älter als 18 ist, darf nur als Begleitperson auf dem Spielplatz sein. Verstöße dagegen kann die Stadt als Ordnungswidrigkeit (Owi) verfolgen.

Da das auch für den Seniorenpark gilt, begehen die Senioren strenggenommen eine Owi, wenn sie die besonders für sie geschaffene Anlage an der Breitscheidstraße nutzen. Es sei denn, sie bringen Kinder mit, auf die sie aufpassen. Dr. Liebau regte daraufhin an, den Paragrafen zu ändern, der den Geltungsbereich regelt. In diesen könne man ja reinschreiben, dass die Benutzungsordnung nicht für den Seniorenpark gilt. „Wenn wir das rausnehmen, treffen sich die Jugendlichen alle im Seniorenpark, um dort ihre Feten zu feiern“, gab Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II (Bauen und Ordnung) in der Stadtverwaltung Waldheim, zu bedenken.

Für Dirk Erler sei die Ordnung selbsterklärend, eine Änderung nicht nötig. Vielleicht hätte der Jurist den Stadträten mal Paragraph 47 des Owi-Gesetzes erklären sollen. Der erlaubt nämlich allen Behörden, die Owis verfolgen, dabei auch ein Auge zuzudrücken. Pflichtgemäßes Ermessen heißt das. Sprich: Der Senior und die Seniorin wird im Seniorenpark kein Knöllchen kriegen. Bei Owis gibt es keinen Verfolgungszwang, wie bei den meisten Straftaten.

Trotz Widerspruch beschloss der Stadtrat mit acht Jastimmen und sechs Gegenstimmen die Spielplatzordnung. Diese tritt in Kraft, sobald sie veröffentlicht ist. Es sei denn, die Rechtsaufsicht grätscht rein.

Von Dirk Wurzel/RND