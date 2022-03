Samos: Waldbrand auf griechischer Insel außer Kontrolle

Athen

Auf der Insel Samos ist am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. „Die Situation ist schwierig, das Feuer ist außer Kontrolle“, sagte ein Bürgermeister der Zeitung „To Proto Thema“. Das Dorf Vourliotes im Norden der Insel sollte am Nachmittag evakuiert werden, weil starke Südwinde die Feuerwand in Richtung der Häuser trieben. Die örtliche Feuerwehr war mit elf Löschzügen vor Ort und beantragte außerdem die Unterstützung von Löschflugzeugen.

Samos war bereits von den verheerenden Waldbränden in Griechenland im vergangenen Sommer stark betroffen. Der aktuelle Brand ist landesweit der erste größere Waldbrand in diesem Jahr.

RND/dpa