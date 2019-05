Miami

Vor einem Beach-Resort von US-Präsident Donald Trump in Miami in Florida ist es am Sonntagnachmittag (Ortszeit) Medienberichten zufolge zu einer Schießerei gekommen. Dem „ Miami Herald“ zufolge soll es nach Polizeiangaben mindestens einen Toten sowie einen Verletzten geben.

Auf Videos ist zu sehen, wie Verletzte auf einer Straße zu einem Krankenwagen getragen werden. Insgesamt soll auf drei Menschen geschossen worden sein.

Der „ Miami Herald“ berichtet außerdem von einer zweiten Schießerei in der Nähe zur selben Zeit. Die Polizisten aus der Stadt Aventura, ebenfalls in Florida, und der Polizeistationen in Sunny Isles Beach und Miami-Dade arbeiteten demnach zusammen, um herauszufinden, ob es Zusammenhänge zwischen den Schießereien gebe.

Von RND/hsc