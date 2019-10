Der Taifun "Hagibis" hat den Großraum Tokio erreicht. Prognosen zufolge wird er der schlimmste Taifun in Japan seit sechs Jahrzehnten sein. "Hagibis" habe die Stadt Kawasaki erreicht, teilte der Wetterdienst am Samstagabend mit. Er habe andauernde Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometern pro Stunde und bewege sich mit 40 Kilometern pro Stunde Richtung Norden.

Heftiger Wind und Regen

In Tokio wütete heftiger Wind und Regen, nachdem der Taifun großen Teilen Japans schon den ganzen Tag starken Regen gebracht hatte. In der Hauptstadt waren Straßen und Bahnhöfe leer und Geschäfte geschlossen. Von Kawasaki zog der Taifun weiter nach Tsukuba. Meteorologen prognostizierten, dass er sich Richtung Meer bewegen würde.

50 Liter Regen je Quadratmeter werden erwartet

"Seien Sie vorbereitet auf Regen wie Sie ihn noch nie erlebt haben", hatte Yasushi Kajihara von der japanischen Meteorologiebehörde gewarnt. "Ergreifen Sie alle Maßnahmen, um ihr Leben zu schützen." Es wurde erwartet, dass bis zu 550 Liter Regen je Quadratmeter fallen.

Ein Tornado wirbelte durch die Stadt Ichihara und stürzte ein Fahrzeug um, wobei ein Mann getötet wurde, der sich darin befand, wie ein Verwaltungsmitarbeiter berichtete.

Region auch von Erdbeben erschüttert

Wegen des starken Regens schwollen Flüsse an und an der Meeresküste kam es in mehreren Wohngebieten zu Überschwemmungen. In der Präfektur Shizuoka wurden laut Feuerwehr zwei Männer fortgeschwemmt, als sie an einem Kanal gegen Überflutung kämpften. Einer wurde später nach Angaben der Stadtverwaltung von Gotemba gerettet.

Die vom Starkregen gepeitschte Gegend wurde auch von einem Erdbeben erschüttert. Es hatte laut US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,3. Sein Zentrum befand sich im Ozean vor der Küste von Chiba bei Tokio.

