Schnee behindert Verkehr in Nord-Spanien - Warnstufe für Balearen

Madrid

Ein Schneesturm hat den Verkehr im Norden Spaniens am Freitag zum Teil schwer beeinträchtigt. Besonders betroffen war die Pyrenäen-Region Navarra an der Grenze zu Frankreich. Auf der Autobahn A15 und mehreren Landstraßen gebe es Probleme, drei Gebirgspässe seien gesperrt worden, teilte die Regionalregierung in Pamplona mit. Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte wegen der „schlechten Wetterverhältnisse“ einen Besuch des Nationalen Zentrums für Erneuerbare Energien in Sarriguren im Norden ab.

Unwetterwarnungen für zahlreiche Gebiete Spaniens herausgegeben

Der seit Donnerstagabend tobende Schneesturm setzte sich am Freitag zunächst fort. Er überzog Straßen, Parks und Dächer der 200.000-Einwohner-Stadt Pamplona und anderer Gemeinden Navarras mit einer weißen Schicht. Aber nicht nur Navarra erlebte in Spanien einen späten Wintereinbruch. Der nationale Wetterdienst Aemet gab für Freitag und für das Wochenende Unwetterwarnungen für zahlreiche Gebiete in insgesamt neun der 17 Regionen des Landes aus.

Die Bewohner betroffener Gebiete werden unter anderem vor extremer Kälte, Schnee, starkem Wind und hohem Wellengang gewarnt. Auch für die Balearen mit der Urlaubsinsel Mallorca gilt Warnstufe Orange. Dort werden laut Aemet bis zu acht Meter hohe Wellen erwartet. Bei Temperaturen von bis zu 19 Grad gingen Touristen aber derweil in Málaga und anderen südspanischen Küstenstädten am Freitag ins Meer.

RND/dpa