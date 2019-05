Walton

Sein Fall sorgte in Amerika Schlagzeilen. Impfgegner feierten Jeremone Kunkel, weil er vor Gericht dagegen klagte, dass man ihm wegen fehlender Windpocken-Impfung vom Unterricht ausgeschlossen hatte. Der 18-Jährige verlor gleich doppelt. Nicht nur lehnte das Gericht seine Klage ab, nun wurde der Zwölftklässler krank. Mit Windpocken.

Ein Windpocken-Ausbruch in einer christlichen Schule im nördlichen Kentucky hatte die Gesundheitsbehörden zu einer Notfallverordnung veranlasst. Ungeimpfte Kinder durften für die nächsten 21 Tage nicht mehr zur Schule kommen. Zu dieser Gruppe gehörte auch Kunkel, der Kapitän des Schul-Basketballteams. Das stand in den Playoffs und Kunkel wollte unbedingt spielen. Seine Verweigerung, sich impfen zu lassen, basierte laut seiner Gerichtsklage auf „rein christlicher Überzeugung.“ Denn er war überzeugt, dass das Windpocken-Impfmittel aus Zellen-Replikas bestand, die 1966 in London von einem abgetriebenen Fötus entnommen wurden.

Der Schüler pochte bei seiner Weigerung auf die Religionsfreiheit – doch das Gericht in Kentucky sah das anders. Er ging in Revision. Die Ironie des Schicksals: Er hätte die Playoffspiele seines Teams trotzdem verpasst, weil er laut seines Anwalts letzte Woche an Windpocken erkrankte. Als 32. Schüler der erzchristlichen „Our Lady of the Sacred Heart Assumption Academy Highschool“.

Von RND