Schülerinnen und Schüler stehen an den Rahen in der Takelage des Ausbildungsschiffs „Thor Heyerdahl“. Im Rahmen des Schulprojekts „Klassenzimmer unter Segeln“ waren 33 Jugendliche von Oktober 2021 an sechseinhalb Monate auf dem Traditionssegelschiff in die Karibik und wieder zurück gereist. In Kiel wurden die Mädchen und Jungen von ihren Eltern erwartet. Quelle: Frank Molter/dpa