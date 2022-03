Schüsse beim Festival „South by Southwest“ in Texas

Austin

Bei dem Festival „South by Southwest“ (SXSW) im texanischen Austin sind vier Menschen durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei in Austin am Sonntag mit. Sie rief Menschen auf, das Gebiet zu meiden, und warnte bei Twitter am frühen Sonntagmorgen zunächst, der Schütze sei noch nicht gefasst. Etwa zwei Stunden später hieß es, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Verletzungen der Betroffenen seien nicht lebensgefährlich. Alle vier seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Auch 2019 Schüsse

Wegen der Corona-Pandemie war das Festival in den vergangenen zwei Jahren virtuell abgehalten worden. Im Jahr 2019 kam es gegen Ende des Festivals zu mehreren Schießereien, was den Polizeichef von Austin dazu veranlasste, mehr Sicherheit für das Vergnügungsviertel der Stadt zu versprechen.

RND/AP