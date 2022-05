Vor zwei Wochen sind Hells Angels und Clan-Angehörige in Duisburg aneinandergeraten. Dabei wurden mehr als 19 Schüsse abgefeuert, wie die Polizei nun bestätigte. Ermittelt werde wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Tötungsdelikte.

Polizei: Mehr als 19 Schüsse in Duisburg – Ermittlungen wegen versuchter Tötungsdelikte

