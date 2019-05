Kawasaki

Ein Mann hat südlich von Tokio zahlreiche Schulkinder und Pendler mit Messern angegriffen. Über die Zahl der Opfer lagen zunächst widersprüchliche Angaben vor. Die Attacke soll drei Menschen das Leben gekostet haben. Mindestens 19 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, darunter 13 Schulkinder.

Die Opfer standen in der morgendlichen Hauptverkehrszeit Schlange an einer Bushaltestelle nahe einem Park in der Stadt Kawasaki, als der Messerangreifer auf sie losging. Der Busfahrer sagte Beamten laut dem Sender NHK, der Mann habe in jeder Hand ein Messer gehalten und habe begonnen, auf wartende Kinder einzustechen. „Ich werde euch töten!“, soll der Mann Medienberichten zufolge gebrüllt haben.

Blutiger Angriff an Bushaltestelle

Verletzte wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wie NHK unter Berufung auf die Polizei berichtete. Ein Kind und ein Mann seien jedoch offenbar gestorben. NHK korrigierte eine vorangegangene Meldung, wonach es drei Tote gegeben habe.

Ein Augenzeuge sagte NHK zudem, der Verdächtige habe auch versucht, den Bus zu besteigen. Unter Verweis auf die Polizei meldete der Sender später, der Mann sei gestorben, nachdem er sich selbst in den Hals gestochen habe. Die Polizei wollte dies nicht bestätigen und zunächst keine Details zum Hergang nennen. Das Motiv des Angreifers war zunächst ebenso unklar wie seine Identität.

Zwei Messer wurden am Tatort gefunden. Kawasaki liegt in der Präfektur Kanagawa etwa 20 Kilometer südlich des Zentrums der japanischen Hauptstadt Tokio.

Von RND/ap