Ein 53 Jahre alter Segler aus Dänemark ist schwer verletzt an der Küste der Insel Hiddensee (Vorpommern-Rügen) gefunden und gerettet worden. Während der eigentlichen Reise von Dragør nach Lolland spitzte sich die Situation für den Mann immer weiter zu.

Der Skipper war bereits am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Mit seinem Segelboot war der 53-Jährige am Ufer der Steilküste im Nordwesten Hiddensee festgekommen. Dabei hatte er sich schwer am Kopf verletzt. Quelle: Die Seenotretter – DGzRS