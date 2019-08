Am Montagmittag ist es im Gotthardtunnel zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Medienberichten zufolge bestätigte die Kantonspolizei Uri, dass mehrere Personen bei dem Unfall verletzt worden sind. Laut Rescue Media handelt es sich um vier leicht verletzte sowie eine schwer verletzte Person. Insgesamt seien drei Fahrzeuge mit zehn Insassen in den Unfall involviert gewesen. Die Polizei kann dies allerdings noch nicht bestätigen. Auch zur genauen Unfallursache konnten am Nachmittag noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Der Tunnel wurde in beide Richtungen bis etwa 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr staut sich aufgrund des Unfalls am Nord- sowie am Südportal des Tunnels bislang auf rund vier Kilometer. Autofahrer müssen mit verlängerten Reisezeiten rechnen. RND/liz