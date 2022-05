Sexuelle Belästigung: Italienische Elite-Gebirgsjägertruppe bringt sich in Verruf

Rimini

Es ging hoch her am vergangenen Samstagabend während der Feier der „Alpini“, einer italienischen Eliteeinheit der Gebirgsjäger, im Adria-Badeort Rimini; die Kapelle spielte, die Menschen tanzten auf der Straße und der Meerpromenade, Grappa, Bier und Wein flossen in Strömen. Und plötzlich sah sich die 27-jährige Adriana auf der Piazza Kennedy umringt von acht bis zehn Männern, alle über 50 Jahre alt. Sie zerrten sie vor einen weißhaarigen Mann, der ihre Jacke und BH zur Seite schob und ihr an die Brüste fasste. „Ich habe mich gewehrt und ‚basta‘ gerufen, dann geschrien, aber die Männer haben nur gelacht. Niemand hat mir geholfen, nur meine Freundin. Ich fühlte mich erniedrigt, ich wurde behandelt, als wäre ich eine Ware im Supermarkt, ein Objekt“, berichtete Adriana der Zeitung „La Stampa“. Alle Angreifer hätten den typischen Hut der „Alpini“ getragen, der mit einer Feder geschmückt ist.

Vergleichbare Erniedrigungen und Demütigungen haben an dem Wochenende in Rimini auch Dutzende andere Frauen erlitten. Mehr als 150 weibliche Opfer berichteten nach der Militärfeier von Grapschereien, obszönen Gesten, Anzüglichkeiten, lästigen Komplimenten. Die 34-jährige Hotelrezeptionistin Azzurra berichtete, dass sie von zwölf angetrunkenen Gebirgsjäger-Veteranen in der Hotellobby eingekreist und aufgefordert worden sei, mit ihnen duschen zu gehen. „Zum Glück war auch noch einer meiner Kollegen anwesend - ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre ohne ihn“, sagte Azzurra. Die Schilderungen erinnern an die massenhaften sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln und 2022 auf der Piazza Duomo in Mailand - auch wenn in Rimini offenbar weniger physische Gewalt angewendet wurde.

Eigentlich handelt es sich bei den „Alpini“ um eine Einheit, die in großen Teilen der Bevölkerung hohes Ansehen genießt. Die Truppe der Gebirgsjäger feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen: Ursprünglich sollten die „Alpini“ die Grenzen des italienischen Königreichs gegen die nördlichen Nachbarn Österreich-Ungarn, die Schweiz und Frankreich schützen; während des Kolonialkrieges des italienischen Königs und dann während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden sie aber als besonders kampfstarke Truppe auch auf anderen Schlachtfeldern eingesetzt, insbesondere in Afrika. Bei ihrer dreitägigen Versammlung in Rimini waren rund 80.000 Veteranen und aktive „Alpini“ anwesend, mehrere Hunderttausend Fans und Schaulustige reisten aus dem ganzen Land an.

Minister aus Rom auf der Ehrentribüne

Auf der Ehrentribüne saßen Minister aus Rom und hochrangige Regionalpolitiker. Staatspräsident Sergio Mattarella lobte die Einheit in einer Grußbotschaft für ihre „Brüderlichkeit und Solidarität“, die ihren „Einsatz für das Land immer gekennzeichnet“ habe. Umso größer ist nun die Betroffenheit und Betretenheit in der Politik - zumal in einer Zeit, in der in der Ukraine Massenvergewaltigungen seitens russischer Soldaten Schlagzeilen machen. „Das Verhalten, das von einigen Frauen geschildert wurde, ist äußerst gravierend und steht im Gegensatz zu den Werten der Einheit“, betonte Verteidigungsminister Lorenzo Guerini, der in Rimini ebenfalls anwesend war. Gleichzeitig warnte er vor Verallgemeinerung und davor, wegen der Vorfälle nun die ganze Truppe in Sippenhaft zu nehmen.

Wer die Vorfälle als ‚schlechte Erziehung‘ bezeichnet, hat nicht begriffen, wie der Körper der Frau durch solche Übergriffe zur Ware reduziert wird. Feministisches Kollektiv „Non Una di Meno“

Heruntergespielt wurden die sexuellen Übergriffe von der nationalen „Alpini“-Vereinigung ANA: Es sei normal, dass es bei derartigen Menschenansammlungen zu „Episoden von schlechter Erziehung“ kommen könne. ANA-Präsident Sebastiano Favero wies darauf hin, dass bisher bei der Polizei „keine Anzeigen“ eingegangen seien - nach dem Motto: Wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Das feministische Kollektiv „Non Una di Meno“, das die unzähligen Berichte über die sexuellen Übergriffe sammelt und das am Montagabend in Rimini eine Protestkundgebung organisiert hat, ist entsetzt: „Wer die Vorfälle als ‚schlechte Erziehung‘ bezeichnet, hat nicht begriffen, wie der Körper der Frau durch solche Übergriffe zur Ware reduziert wird“, betont das Kollektiv und kündigte an, dass ganz sicher noch Anzeigen eintreffen würden - „wegen schwerer Straftaten“.

Truppe nicht das erste Mal in der Kritik

Zur Verharmlosung der Vorfälle besteht auch deshalb kein Anlass, weil die Truppe am vergangenen Wochenende nicht das erste Mal wegen sexueller Übergriffe in die Kritik geraten ist: Fast bei jeder der jüngsten Versammlungen der „Alpini“ hat es entsprechende Klagen gegeben, wenn auch in weniger drastischem Ausmaß wie nun in Rimini. Immer wieder machen Angehörige der Einheit auch Schlagzeilen mit Sympathien für den Faschismus und Mussolini. Unter dem Diktator war die Truppe, wie zuvor schon in den Kolonialkriegen in Afrika, auch für Deportationen und Kriegsverbrechen verantwortlich gewesen.

Von Dominik Straub/RND