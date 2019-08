Großhansdorf

Die Behörden haben etwa 100 Katzen aus einem völlig verwahrlosten Haus zweier Frauen in Schleswig-Holstein geholt. Die Tiere seien zum Teil stark vernachlässigt oder erkrankt gewesen, sagte ein Sprecher des Kreises Stormarn am Donnerstag.

Einige Tiere hätten Missbildungen aufgewiesen, die vermutlich auf Inzucht zurückzuführen seien, sagte der Sprecher. Zuvor hatte das " Stormarner Tageblatt" darüber berichtet.

Nachbarn hatten sich über die vielen Katzen in Großhansdorf beschwert

Die Bewohnerinnen des Hauses in Großhansdorf - eine alte Frau (70) und ihre Tochter (50) - hätten sich während des Einsatzes entfernt, hieß es in dem Bericht der Zeitung. Die Katzen wurden in verschiedene Tierheime gebracht. Zu dem Einsatz war es gekommen, weil Nachbarn sich über die vielen im Garten herumlaufenden Katzen beschwert hatten.

RND/dpa