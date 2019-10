Ein 60-jähriger Mann soll seinen 89-jährigen Vater im US-Bundesstaat Iowa systematisch misshandelt haben. So habe er den alten Mann regelmäßig gezwungen, vor ihm auf Händen und Knien zu kriechen; dabei sei er ihm auf die Finger getreten. In anderen Situationen stellte er dem Vater ein Bein, so dass dieser fiel und sich schließlich mehrere Rippen brach.

Nach Angaben der Polizei habe der Senior ausschließlich zwei Dosen Mais im Laufe eines Tages zu essen bekommen; zugleich kassierte der Sohn seit über 20 Jahren die sozialen Leistungen des Vaters.

Das Haus der Familie im Polk County wurde inzwischen von den Behörden untersucht. Der Sohn sitzt in Untersuchungshaft, der Vater wird medizinisch betreut. Nach Angaben der Polizei wies dessen Körper auf der linken Seite des Rumpfes Schürfwunden und mehrere blaue Flecken auf.

