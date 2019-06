Neu-Ulm

Vergangenen Sonntag soll ein 22-Jähriger ein zwölfjähriges Mädchen in der Umkleidekabine eines Schwimmbades in Neu-Ulm fotografiert und gefilmt haben. Durch das schnelle Eingreifen der Angehörigen konnte der Mann in der Nebenkabine gestellt werden, sie riefen die Polizei.

Bevor die Beamten im Schwimmbad eintrafen, soll der Tatverdächtige versucht haben, sein Handy mit den Aufnahmen zu zerstören – vergeblich. Sein Mobiltelefon wurde von den Polizisten beschlagnahmt.

Der 22-Jährige erhielt in dem Schwimmbad Hausverbot. Es wird gegen ihn wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt.

