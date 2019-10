Ein starkes Erdbeben hat den Süden der Philippinen erschüttert. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Doch fiel in einigen betroffenen Region der Strom aus, Anwohner rannten in Panik aus Häusern und Gebäuden.

Das philippinische Institut für Seismologie und Vulkanologie gab die Stärke des Bebens vom Dienstagmorgen zunächst mit 6,6 an, die US-Erdbebenwarte USGS mit 6,8. Es ereignete sich in einer Tiefe von rund 50 Kilometern auf der Insel Mindanao nahe der Gemeinde Kisante in der Provinz Cotabato, weniger als 100 Kilometer von der Stadt Davao entfernt.

Davaos Bürgermeisterin Sara Duterte ließ den Schulunterricht ausfallen, damit Behörden die Gebäude auf mögliche Schäden prüfen könnten. Erst in diesem Monat hatte ein Erdbeben in derselben Region fünf Menschen in den Tod gerissen und Schäden an etlichen Schulen und anderen Gebäuden verursacht. Die Philippinen sind wegen ihrer Lage auf dem sogenannten pazifischen Feuerring besonders anfällig für Erdbeben und vulkanische Aktivität.

RND/AP