Sterbehelfer Johann Spittler begleitete 100 Menschen in den freiwilligen Tod

Dr. Johann Friedrich Spittler ist promovierter Facharzt für Neurologie und Psychiatrie im Ruhestand. Der 79-jährige Mediziner begleitet Menschen bei der Selbsttötung – als Freiberufler oder in Vermittlung durch Sterbehilfevereine. In Leipzig stand er 2019 wegen angeblichen Totschlags und unterlassener Hilfe vor dem Bundesgerichtshof, weil er zwei hochbetagten Patientinnen zum Sterben verhalf. Er wurde freigesprochen. Ärzte, die freiverantwortliche Suizidwillige beim Sterben begleiten, sind keine Täter, urteilte der 5. Strafsenat des BGH höchstinstanzlich. Spittler ist bereit, auch den Sterbewunsch einer hochbetagten Leipzigerin zu erfüllen.

Wie viele Sterbebegleitungen haben Sie bereits durchgeführt?

Alles in allem waren es für die Sterbehilfevereine Sterbehilfe Deutschland, Dignitas und DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, Anm. d. Red.) sowie auf individuelle Anfragen an mich als Freiberufler etwa 100 Begleitungen.

Fälle, in denen Sie der maßgeblich beteiligte Arzt waren?

Ja. Begleitungen, die ich selbst durchgeführt habe. Fälle, die seit 2003 auch bereits vor 2015 stattgefunden haben, als der 2020 wieder aufgehobene Strafrechtsparagraf zur begleiteten Sterbehilfe noch nicht galt.

„Praxis in Sterbehilfevereinen ist perfekt geregelt“

Das Bundesverfassungsgerichtes erklärte damals das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig. Seitdem ist Suizidbegleitung in Deutschland straffrei möglich. Es gibt mehrere neue Gesetzesentwürfe zur Suizidhilfe, aber keine Entscheidung im Bundestag. Ein unbefriedigender Zustand?

Die gelebte Praxis in Sterbehilfevereinen, wie DGHS und Dignitas, ist für mich absolut perfekt geregelt und in Ordnung. Es wird sorgfältig geprüft, begutachtet und hinterfragt. Spricht nichts mehr gegen die Sterbebegleitung, wird ein Arzt gesucht, der bereit ist, den Patienten zu untersuchen und das Medikament zur Verfügung zu stellen. Da läuft eine Beurteilung des individuellen Falls also aus mindestens zwei Richtungen. Bei der DGHS ist bei Begleitungen sogar ein Jurist dabei.

Wie regeln Sie das, wenn kein Verein dahinter steht? Sie also allein agieren.

Entweder es sind Angehörige dabei, die nicht mit mir verwandt oder verschwägert sind, sodass diese als Zeugen Gewicht haben. Wenn ich allein begleite, dann nehme ich eine kleine Videokamera und nehme den Vorgang der selbstständigen Infusionsgabe auf. Das übergebe ich der Polizei, die sich davon überzeugen kann, dass es ein Suizid und keine Tötung auf Verlangen war. Bei Anwesenheit von Angehörigen ist das unter Berücksichtigung der besonderen emotionalen Situationen ein würdiges und sinnvolles Verfahren.

„Schlimmste wäre, Sterbewillige vor eine Kommission zu stellen“

Sind die Debatten um eine Regelung der Bewältigung von Suizidhilfe- und Suizidkonflikten zielgerichtet genug?

Das Schlimmste, was ich an Gesetzentwürfen kenne, ist der Vorschlag, Sterbewillige vor eine fünfköpfige Kommission zu stellen, wo sie sich vor Experten äußern müssen. Das finde ich unerträglich. Wir haben den juristischen Grundsatz, dass jeder Mensch erstmal als geschäftsfähig anzusehen ist, wenn keine offensichtlichen Einwände erkennbar sind. Dieser Grundsatz wird derzeit in den Diskussionen um Sterbebegleitung einfach ignoriert. Was mich außerdem ärgert ist, dass die Bundestagsabgeordneten von der realen konkreten Begegnungssituation mit den Betroffenen und der Situation der Sterbebegleitung keine realistische Vorstellung haben. Deswegen bin ich den Gesetzesentwürfen gegenüber sehr reserviert.

„Patient öffnet das Zugangsventil der tödlichen Infusion selbst“

Ist die aktuelle ungeregelte Situation zwischen individueller Selbstbestimmung und ärztlicher Verantwortung zufriedenstellend?

Es wäre natürlich besser, wenn wir in Deutschland eine klare Regelung haben. Für den Schutz der Ärzte und besonders der Palliativ-Mediziner hinsichtlich der Form der Medikamentenverordnung. Es geht in den Diskussionen ja auch um das in Deutschland noch nicht für Sterbebegleitung verfügbare Natrium-Pentobarbital, das für diesen Zweck bislang nur in der Tiermedizin eingesetzt wird. Ein Medikament für den eigenen Gebrauch, das ausgehändigt werden kann und der Sterbewillige entscheidet, wann er es zu sich nimmt. Ich persönlich halte nichts davon, den Patienten das Medikament zu überlassen und würde es nicht aus der Hand geben.

Wie gehen Sie stattdessen vor?

Wenn es zu dem Begleitungstermin kommt, ist eine Vertrauensbasis bereits entstanden. Nach dem ausführlichen Gespräch mit dem Patienten, der Erstellung eines Gutachtens über seine Freiverantwortlichkeit und der letztgültigen Willenserklärung würde ich die Infusion mit dem Medikament – ein Standardnarkosemittel – legen. Der Patient würde das Zugangsventil selbst öffnen und einschlafen.

Zur Person Dr. Johann Friedrich Spittler wurde 1942 im westfälischen Altena geboren. Der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie im Ruhestand mit Lehrbefugnis für Neurologie dozierte an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und begutachtet freiberuflich Suizid-Aspiranten für die Organisationen Dignitas (Schweiz) und die Sterbehilfe Deutschland. Johann Friedrich Spittler lebt in Datteln.

