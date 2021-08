Leipzig

„LÄCHLE“. Ein Wort über einem Abreißkalender, der auf dem Flur des Wohnbereiches in einem Leipziger Senioren-Pflegeheim hängt. Dicke schwarze Großbuchstaben. Es wirkt wie eine Aufforderung. Nicht wie eine Aufmunterung. „Ich gebe mir Mühe“, murmelt Herr B. etwas spöttisch, als er daran vorbeiläuft. Die Zahlen unter dem Wort ändern sich. Jeden Tag. Was bleibt, ist das Wort darüber.

Zum Lächeln ist dem Mann nicht zumute. Auch seiner Cousine nicht, die im letzten Zimmer des Ganges wartet. Nicht auf Besuch. Nicht auf die nächste Mahlzeit oder das kurze Gespräch mit einem Pfleger. Sie wartet auch nicht auf den nächsten Tag. Sie wartet auf den Tod. Frau K. ist 108 Jahre alt und möchte sterben. Sie darf es nicht. So bestimmen es andere.

Ein Zusammenbruch im Januar

Bis zum Januar dieses Jahres lebte die Seniorin in einem Haus für Betreutes Wohnen im Norden Leipzigs. Dann erlitt sie einen Zusammenbruch. Die Ehe mit ihrem Mann Helmut gehörte zu der schönsten Zeit ihres Lebens. Eigene Kinder hatten sie nicht. Die gelernte Friseurin lebt ein einfaches Leben. Ihr Mann stirbt nach schwerer Demenz im Frühjahr 1994. Frau K. hat ihn bis zuletzt gepflegt. Gut 26 Jahre meistert sie das Leben allein.

Nach dem Krankenhaus-Aufenthalt im Januar 2021 kann sie nicht mehr zurück in die gewohnte Umgebung des Betreuten Wohnens. Ein Pflegeheim-Platz wird organisiert. Im letzten Zimmer auf dem Gang im zweiten Obergeschoss der Einrichtung im nördlichen Leipziger Zentrum wartet Frau K. seither auf den Tod.

Der Sterbewunsch nimmt immer mehr Platz ein

Immer wieder erklärt sie ihre Lebensmüdigkeit. Der Cousin weiß nicht, was größer ist – ihre Schmerzen oder ihre Einsamkeit. Der Sterbewunsch der Cousine nimmt in den Gesprächen mit Herrn B. immer größeren Platz ein. An diesem Vormittag im August ist das erste, was Frau K. nach der Begrüßung sagt: „Heute soll mein letzter Tag sein.“

Im Dezember liest der 78-jährige Herr B. in der Wochenzeitung „Die Zeit“ einen Artikel über Dr. Johann Friedrich Spittler. Der Neurologe engagiert sich für die Sterbehilfe. Er habe schon zwei betagten Senioren helfen können, steht dort. Er ruft ihn an.

Der Termin mit dem Sterbehelfer wurde kurzfristig abgesagt

Im Gespräch bekommt man eine Ahnung, wie sich B. fühlt. Er ist der nächste Verwandte von Frau K. - „ich fühle mich verantwortlich.“ Dass er versucht, seiner Cousine dabei zu helfen, ihr Leben mit Hilfe eines Sterbebegleiters zu beenden – es belastet ihn.

Im ständigen Flehen seiner Cousine um eine Pille hat er aber irgendwann erkannt, dass es keine Alternative gibt. „Was soll ich sonst machen? Ich sehe doch ihre Verzweiflung.“ Und man erkennt seine. Verzweiflung darüber, dass er seiner leidenden Cousine nicht den letzten Akt ihrer Selbstbestimmung ermöglichen kann.

„Es hat schon einen Termin mit dem Sterbehelfer gegeben. Herr Spittler wäre nach Leipzig gekommen. Ich habe dann die Heimleitung darüber informiert. Die hat es uns nicht erlaubt.“ Warum, ist dem Cousin nicht klar. Neben dem allgemeinen Hinweis auf das Hausrecht soll es über alternative Möglichkeiten gegangen sein. „Ich weiß nicht, welche Alternativen das sein könnten“, sagt B..

Es ist eine Frage der Haltung

Im Gespräch mit Jutta Klarmann, Mitglied der Azurit-Geschäftsführung, die das Heim betreibt, wird klar, dass es um weitaus schwierigere Zusammenhänge geht, als um die reine Erlaubnis für Klienten, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist die Frage nach der Haltung. Die gibt es bei Azurit zum Thema Sterbehilfe nicht.

„Ob es richtig oder falsch ist, das eigene Leben mit der Hilfe anderer zu beenden, muss jeder für sich entscheiden. Da gibt es kein Ja oder Nein. Wir haben diese Entscheidung im Fall von Frau K. so getroffen, weil unsere Mitarbeiter moralische Bedenken haben. Und wir müssen neben den Bedürfnissen der Klienten auch die unserer Mitarbeiter gleichberechtigt sehen. Für die es nur schwer auszuhalten wäre, wenn in ihrer Arbeitsumgebung das Leben eines Menschen beendet wird“, erklärt Klarmann.

Lebensperspektiven einer 108-Jährigen

Eine Zurückhaltung, die gut in das Dilemma rund um das Thema Sterbebegleitung in Deutschland passt. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass jeder Mensch die Freiheit hat, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch nehmen kann. In der Urteilsbegründung stellten die Karlsruher Richter im Februar 2020 klar, „dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck persönlicher Autonomie das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst“.

Das Problem: Niemand möchte, dass sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung durchsetzt. Darum drehen sich die Debatten in humanitären Institutionen, Bundestagsfraktionen und Fachgremien der Medizin.

Auch Sterbehelfer Spittler würde es begrüßen, wenn es klare Regeln gäbe. Sieht es bei den offensichtlichen Fällen aber pragmatischer. „Es wird in den öffentlichen Diskussionen immer so viel über die Alternativen geredet. Was wollen sie der Frau K. für Alternativen anbieten“, fragt Spittler. „Sie ist 108 Jahre alt und liegt im Pflegeheim. Palliative Begleitungen in Hospizen sind sicher eine wunderbare Sache. Aber im Fall von Frau K. ist das eben nicht der letzte Wille. Es ist offensichtlich, dass ihre Lebensperspektiven nicht mehr attraktiv sind.“

Frau K. ist die erste Patientin in der Azurit-Gruppe, bei der der Wunsch nach Durchführung einer Sterbebegleitung so konkret ausgesprochen ist. „Das hat bei uns etwas in Gang gebracht. Uns ist klar, dass das Thema in Zukunft präsenter wird und wir als Unternehmen eine Haltung dazu brauchen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen dazu intern erst eine Linie finden, die sowohl der Berufsmoral unserer Mitarbeiter entspricht und andererseits das Recht auf Selbstbestimmung möglich machen kann“, sagt Jutta Klarmann.

Pflegeheime brauchen eine Haltung zum Thema Sterbehilfe

Im Pflegeleitbild der Azurit-Gruppe, die bundesweit 57 Senioren- und Pflegezentren, betreute Wohnungen sowie ambulante Dienste betreibt, steht: „Die Menschen und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Jeder Mensch wird in allen Lebenslagen als eigene Persönlichkeit akzeptiert.“

Der Tod als Bedürfnis zu Lebzeiten – das Tabu, das die Gratwanderung beschreibt, auf der sich die Sterbebegleitung seit Jahren befindet. Und die erklärt, warum Pflegeeinrichtungen wie das Heim, in dem Frau K. auf Erlösung wartet, keine Sicherheit im Umgang damit und die moralischen Bedenken der Mitarbeiter über das Recht einer 108-Jährigen auf diese endgültige Form der Selbstbestimmung stellen.

Klarmann: „Es wird wichtig sein, sich zu diesem Thema zu positionieren. Dazu brauchen wir vom Gesetzgeber aber auch klare Regeln aus denen wir unsere Handlungsanleitungen erarbeiten können.“

Für Frau K. kommt das zu spät. Fragt man sie, wie es ihr geht, fängt sie an zu weinen. „Saumäßig. Es ist ein Elend. Mein Rücken ist wund, ich bin nur noch Haut und Knochen. Hast Du etwas für mich? Hast Du eine Pille für mich?“

Die Tage wiederholen sich monoton

Die Abwechslung an diesem Tag sind zwei Löffel klein geschnittener Erdbeeren, die ihr der Cousin mitgebracht hat („Die mochte sie immer.“). Die Tage wiederholen sich ansonsten in immer gleicher monotoner Abfolge.

Die weiße Zimmerdecke über dem Haltegriff des Pflegebettes. Ein Schrank am Fußende. Zwischendurch ein Blick auf eine Kopie der Familienfotos. Die meisten Gesichter erkennt sie nicht mehr. Das letzte Zimmer auf dem Gang hinten links. Die letzte Station im langen Leben von Frau K., die sie lieber gestern als heute verlassen hätte.

Auf dem Abreißkalender wechseln die Zahlen weiter. Jeden Tag. 18 Mal ist das geschehen, seit der erlösende Termin mit Sterbehelfer Johann Spittler wieder abgesagt wurde. 18 Tage, die Frau K. mit Schmerzen im Pflegebett liegt und auf den Tod wartet.

