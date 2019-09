München

Für E-Tretroller-Nutzer gibt es in diesem Jahr während des Oktoberfestes Einschränkungen. Für die Elektro-Scooter gelten dieselben weiträumigen Straßensperrungen rund um das Volksfest wie für Autos, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt München am Dienstag mitteilte. Ab 17.00 Uhr können die Roller zudem in einem noch größeren Bereich nicht mehr ausgeliehen werden; in einem weiteren Bereich können sie nicht abgestellt werden.

"Viele sehen die E-Scooter als Spielzeug, leider wird viel zu oft betrunken gefahren. Wer so etwas macht, gefährdet sich und andere. Und er setzt unter Umständen seinen Führerschein aufs Spiel", warnte Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle ( SPD). Denn es gelten die gleichen strengen Promillegrenzen wie beim Auto.

"Kreuz und quer abgestellte E-Scooter können außerdem schnell zur Stolperfalle werden", sagte Böhle weiter. "Um das zu vermeiden und niemand in Versuchung zu bringen, wollen wir – Stadtverwaltung, Polizei und auch die Verleiher selbst – die E-Scooter von der Wiesn fernhalten."

Lesen Sie hier mehr: Autofahrer schläft bei Tempo 90 am Steuer - und wird dabei gefilmt

RND/dpa