Stralsund

Das Video beginnt recht harmlos. Ein Angler auf einem Boot hält einen lebenden Fisch in der Hand. Er vergewissert sich, dass die Kamera filmt. Dann setzt er ohne viele Worte an und beißt dem Fisch, der noch ein letztes Mal zappelt, mit einem Ruck den Kopf ab. Er kaut ein paar Male darauf herum, spuckt ihn über Bord.

Aus dem abgebissenen Fisch in seiner Hand läuft Blut. Der Mann setzt erneut an und saugt es weg. „Ist das so Tradition bei euch?“, fragt ein offenbar belustigter Mann aus dem Hintergrund. Eine Antwort gibt es nicht, stattdessen ist Lachen zu hören, und auch der Mann, der dem Fisch den Kopf abgebissen hat, kann sich ein breites Grinsen nicht verkneifen.

„Was ist das für eine Tradition?“

Der Sport- und Angelbootverleih Stralsund hat die 22 Sekunden lange Sequenz Ende März auf seiner Facebookseite veröffentlicht und es mit „Tradition beim 1. gefangenen“ überschrieben. Viele der mehr als 100 Kommentare darunter sprechen eine eindeutige Sprache: „Was soll der Mist?“, lautet eine Frage. Eine weitere: „Was ist das für eine Tradition?“, worauf jemand knapp antwortet: „ne kranke!!!“

Andere Kommentare lauten „Der Anglerschaft in der Öffentlichkeit einen Bärendienst erwiesen“ oder „Was ein Quatsch. Nehmt das raus. Das ist nur Schwachsinn und gehört sich nicht.“ Ein anderer Angelfreund hält hingegen fest: „Schnellster und sicherer Tod für den Fisch ohne Schmerz!!!“ Und manch ein Facebook-Nutzer reagiert belustigt. „Sushi, ganz frisch und noch warm“, heißt es etwa.

PETA hat gegen den Mann Strafanzeige erstattet

Überhaupt nicht lustig findet es die Tierrechtsorganisation PETA. Der Name steht für „People for the Ethical Treatment of Animals“, was übersetzt „Menschen für die ethische Behandlung von Tieren“ bedeutet. Die amerikanische Organisation ist international tätig, prangert etwa Stierläufe in Pamplona (Spanien) an, und provozierte in der Vergangenheit mit kontroversen Kampagnen zum Beispiel gegen Massentierhaltung (Titel: „Holocaust auf Ihrem Teller“). In Deutschland wird die Organisation eigenen Angaben nach von 1,5 Millionen Menschen unterstützt.

PETA hat gegen den Mann in dem Video eigener Aussage nach Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. „Da es sich um eine regelmäßig für die sozialen Netzwerke ausgeführte ‚Tradition‘ zu handeln scheint, hat die Tierrechtsorganisation auch gegen die Geschäftsführung des Sport- und Angelbootverleihs Stralsund Strafanzeige erstattet“, teilt PETA mit.

„Ein Fisch ist ein Jemand, kein Etwas“

„Wir wissen mittlerweile, dass ein Fisch ein Jemand ist, kein Etwas – da ist es ein Armutszeugnis, sich in den sozialen Netzwerken profilieren zu wollen, indem man fühlenden Tieren den Kopf abbeißt“, begründet Meeresbiologin Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei PETA, den Schritt. „Fische müssen vor dem Töten betäubt werden und Kopfabbeißen ist keine zulässige Tötungsmethode!“

Einen Eingang der Strafanzeige kann die Staatsanwaltschaft bisher nicht bestätigen, was aber nichts heißen muss. „Bei normalen Strafanzeigen gibt es einen Vorlauf von zwei Tagen, ehe es die Kollegen auf dem Tisch haben“, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde, Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt.

Fall geringfügig, Gesetze aber eindeutig

Sollte es soweit sein, lohne ein Blick ins Tierschutzgesetz. Dort steht unter Paragraf vier: „Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.“

Auch in der „Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung“ heißt es, dass ein Fisch vor der Tötung oder Schlachtung betäubt werden muss. Dass der Fall des abgebissenen Fischkopfs weiter verfolgt wird, auch wenn er geringfügig erscheinen mag, ist zumindest nicht ausgeschlossen.

„Man muss die Kirche im Dorf lassen“

Nicht nur die Staatsanwaltschaft, auch der Angelbootsverleih hat bisher keine Kenntnis von der Strafanzeige. „Der Fisch wurde getötet, so wie es Menschen früher mal gemacht haben. Darüber könnte PETA mal nachdenken. Das ging ruckzuck. Klar, ich finde das auch eklig. Aber das kann jeder sehen, wie er will“, sagt der Mann, der das Video aufgenommen hat, namentlich aber nicht genannt werden möchte.

Und weiter: „Der Mann hat hier seine Tradition ausgelebt. Meine Tradition ist das nicht.“ Ist es denn überhaupt eine oder sollte das ein Scherz sein? „Vielleicht hat er es auch nur aus Spaß so gesagt. Ich kannte so etwas vorher jedenfalls nicht.“ Eine Strafanzeige halte er für überzogen. „Man muss die Kirche im Dorf lassen.“ Das Video hat er nach einer Anfrage der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) aber gelöscht.

Dieser Text ist zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.

Von Kai Lachmann/RND