Hamburg

Sie wollte nur zum Zeichnen in den Wald gehen – und ist seitdem nicht mehr nach Hause gekommen. Seit sechs Tagen bangen Familie und Freunde um Jessica Ried (21) aus Hamburg. Der Vater der Kunststudentin, Christian Ried, veröffentlichte auf Facebook ein Foto seiner Tochter mit der Bitte, nach ihr Ausschau zu halten. Zum letzten Mal habe es am Montag, den 20.05. um 12.08 Uhr Kontakt zu seiner Tochter gegeben. Der Wald, den seine Tochter gemeint haben könnte, könnte das Naturschutzgebiet Wittmoor sein, schreibt er in seinem Aufruf.

Das Gebiet hatten am Freitag schon mehrere Dutzend Polizisten mit Spürhunden durchkämmt, am Samstag ging die Suche weiter. Polizeisprecher Daniel Ritterskamp sagte „Bild“: „Wir sind sehr alarmiert und haben mehrere Experten des LKA hinzugezogen. Das Umfeld der Vermissten wird durchleuchtet. Die Auswertung von Videomaterial oder Standortbestimmungen läuft.“

Die Studentin ist 1,65 Meter groß, hat blonde, lockige Haare und blaue Augen. Sie spricht bayrisch-schwäbischen Akzent. Hinweise an die zuständige Polizeibehörde unter 040-428653810.

Von RND