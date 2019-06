Hannover

Das Wetter hatte am vergangenen Wochenende die ersten hochsommerlichen Temperaturen parat. Schon an diesem Montag erwarten uns in Deutschland aber schwerste Gewitter und Unwetter.

Die Meteorologen vom Wetterdienst „Wetterkontor“ sprechen von einem Gewitterband, das sich über das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen bis hin nach Niedersachsen und weiter an die Küste zieht. Auch der Osten ist betroffen. „Überall dort kann es zu sehr viel Regen kommen. Teilweise bis zu 100 Liter pro Meter“, so die Wetterexperten.

Außerdem seien tornadoartige Windhosen möglich und Hagelkörner, die die Größe von Tischtennisbällen erreichen können.

„Wir erwarten schwere Schäden in teilen von Deutschland“, so die Experten von „Wetterkontor“.

Von RND/mrz