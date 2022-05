Düsseldorf

Das Unwetter mit Tornado am Freitagabend hat in Paderborn schwere Schäden angerichtet. Insgesamt habe es 43 Verletzte gegeben, darunter 13 Schwerverletzte, sagte am Samstag Bürgermeister Michael Dreier (CDU) bei einer Pressekonferenz.

Über 400 Einsatzkräfte seien unterwegs gewesen. Dabei habe sich auch ein Beamter verletzt, als er bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls von einer Windböe mitgerissen wurde. Ein Sprecher der Polizei wies in einer Pressekonferenz darauf hin: „Die Gefahrenlage ist noch nicht vorbei“. Darüber, wie viele Einsatzkräfte schlussendlich ausgerückt seien, drohte man in der Extremsituation den Überblick zu verlieren, sagte der Polizeisprecher. „Wir konnten das fast nicht zählen. Es gab ununterbrochen Anrufe.“

Krisenstab nimmt Arbeit auf

Heute Morgen wurde bereits ein Krisenstab eingerichtet und eine Hotline für Betroffene. „Es ist ein Bild des Grauens.“ sagte Bürgermeister Dreier. Die Bäume seien umgeknickt wie Streichhölzer und ganze Gebäude wurden zerstört. Viele hätten ihr Zuhause verloren: „Wir haben eine hohe Anzahl von Menschen, die in Hotels wohnen.“ Wo diese in Zukunft unterkommen, soll eine der zentralen Themen des neugegründeten Krisenstabs sein.

Außerdem weist der Polizeisprecher auf die enorme Solidarität in der Bevölkerung hin: „Die Bereitschaft zu helfen war immens.“ Andererseits hätten einige Schaulustige die Rettungsarbeiten behindert.

30 bis 40 Menschen verletzt in Paderborn

am Freitag hatten Gewitter, Starkregen und Orkanböen haben in Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht. Betroffen war zunächst vor allem Nordrhein-Westfalen: Heftiger Regen und Orkanwinde sorgten besonders in Lippstadt und Paderborn für Chaos. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte am Samstag Verdachtsmeldungen von drei Tornados im Landesgebiet.

Mehr als 7500 Einsatzkräfte sind nach Angaben von Innenminister Herbert Reul (CDU) bei dem schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen vor Ort gewesen. „Mehr als 7500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen haben in den vergangenen 48 Stunden landesweit einmal mehr alles gegeben, um noch Schlimmeres zu verhindern“, sagte Reul am Samstag. Für ihren beherzten Einsatz sei er den Kräften außerordentlich dankbar. „Das Ausmaß der Zerstörung, das die Tornados in Lippstadt und Paderborn hinterlassen haben, macht mich traurig“, fügte er hinzu.

RND/lka mit dpa