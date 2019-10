Sie ist zwar bereits im Katzenhimmel, doch juristisch hat sie wirklich neun Leben. Denn " Grumpy Cat“ zieht jetzt aus dem Jenseits vor Gericht, um gleich eine ganze Reihe von Online-Stores zu verklagen. Laut den Besitzern der verstorben Katze wird im Internet gefälschte Ware mit der grimmig schauenden Katze vertrieben. Gegen diesen Verstoß des Urheberrechts geht Grumpy Cat Limited jetzt vor.

Grumpy Cat, die in Wirklichkeit Tardar Sauce hieß, war im Mai im Alter von sieben Jahren an Komplikationen einer Blaseninfektion gestorben. Sie galt als weltweit bekannteste Katze, die in Werbungen und sogar einem Weihnachtsfilm aufgetreten war. Waren mit dem Gesicht der Katze machen bis heute Millionenumsätze.

RND/sin