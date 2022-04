Totes Baby in Eberswalde gefunden

Eberswalde

Die Leiche eines Babys ist in Eberswalde im Nordosten Brandenburgs gefunden worden. Die Hintergründe sind zunächst noch unklar gewesen. Das tote Kind sei am Dienstagabend im Flur eines Wohnhauses von einer Mitarbeiterin der Hausverwaltung entdeckt worden, sagte Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), am Mittwoch auf Anfrage. Zuerst berichtete die „Märkische Oderzeitung“ über den Fall.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen dazu. Bislang seien Geschlecht und Alter des Kindes unklar, hieß es. Eine Sektion müsse auch klären, ob es sich um ein Neugeborenes handele und ob es lebend geboren sei. Zudem sei noch nicht bekannt, wann die Leiche im Treppenhaus abgelegt worden sei.

RND/dpa