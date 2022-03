Transporter-Fahrer rammt Schulbus und verletzt vier Kinder

Grafing

Ein Transporter hat in der Nähe von München einen Schulbus mit 55 Kindern an Bord gerammt. Vier Kinder verletzten sich bei dem Unfall am Donnerstag in Grafing leicht, weil die Scheiben zu Bruch gingen und Glassplitter durch den Bus flogen, wie die Polizei mitteilte.

Der 27 Jahre alte Fahrer des Transporters war auf die Gegenfahrbahn geraten. Mit dem Außenspiegel schrammte er dann fast die ganze Seite des Busses entlang. Sämtliche Seitenscheiben zerbarsten. Die Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren seien wegen der Splitter und des klirrenden Lärms teils „sichtlich geschockt“ gewesen, so die Polizei. Viele Kinder hätten über Glassplitter in den Haaren oder in der Kleidung geklagt.

Zwei wurden mit Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Kinder mit leichten Verletzungen wurden von ihren Eltern zum Arzt gebracht. Der Fahrer des Transporters verletzte sich ebenfalls an dem Glas. Er bekam eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

RND/dpa