Panorama Wetter - Tropensturm “Dorian” naht: Notstand über Puerto Rico verhängt Der Tropensturm “Dorian” könnte am Mittwoch auf die Karibik-Insel Puero Rico treffen - oder knapp vorbei weiter nordwestlich ziehen. Die Menschen vor Ort bereiten sich auf das Schlimmste vor.

Menschen in Puerto Rico an einem privaten Hafen an, um die dortigen Boote vor dem Tropensturm "Dorian" in Sicherheit zu bringen. Quelle: Ramon Espinosa/AP/dpa