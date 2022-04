Hannover

Heinz Pyka ist ziemlich entsetzt. Mit dem Tod von Tieren kennt er sich aus, der 72-Jährige ist in Hannover Stadtjäger und hat schon so manches Wildschwein, Reh und auch Waschbären erlegt. Das macht er allerdings verantwortungsvoll und waidgerecht. Aber der Anblick von zu Tode gehetzten und schlicht zerfleischten Rehen gehen dem Jäger an die Nieren. Nicht der Wolf treibt sein Unwesen in der Leinemasch, einem Landschaftsraum in der niedersächsischen Stadt, weiß Pyka. „Der würde den Rehen an die Kehle gehen und sie so schnell erlösen, aber das hier waren ganz normale Haushunde, die zerreißen die Rehe bei lebendigem Leibe.“

Seit Beginn der Corona-Pandemie sei dies immer schlimmer geworden, hat Pyka festgestellt. „Und jetzt in der Brut- und Setzzeit laufen die Leute immer noch mit unangeleinten Hunden durch die Gegend oder sie halten sie an den langen Schleppleinen, das ist jetzt auch verboten.“ Vor allem im Kornhast im Ricklinger Holz, aber auch weiter in der südlichen Leine bis zur Grenze Hemmingens erlebt er tägliches Ungemach mit Menschen, die die Natur drangsalieren. Auch damit, dass abseits der offiziellen Wege kleine Pfade eröffnet werden. „Die trampeln da herum, zerstören Brutgehege, schrecken die Junghasen und Rehe auf“, ärgert sich der Stadtjäger.

Problem ist meist am anderen Ende der Leine

Vor allem die frei laufenden Hunde halten Pyka auf Trab. Der Jäger verweist auf verschiedene Situationen, die er oft erlebt. „Ich könnte jeden Tag legal zehn Hunde abschießen, aber das mache ich nicht. Die können ja nichts dafür, dass ihre Besitzer keine Ahnung haben oder sich einfach nicht um die Regelungen kümmern.“ Fünf Rehe waren es im vergangenen Jahr, die zu Tode gebissen worden waren. „Davon eine Ricke mit Kitzen im Bauch.“ In diesem Frühling hat er schon eines gefunden, das zu Tode gehetzt worden war. Die „Täter“ bleiben im Dunkeln. Pyka: „Es werden einfach immer mehr Hunde und die sind überhaupt nicht oder nur unzureichend erzogen.“

Jäger Heinz Pyka. Quelle: Christian Behrens

Die Übeltäter am anderen Ende der Leine – sofern es die Leine gibt – seien völlig unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger, hat der 72-Jährige beobachtet. Oft wird argumentiert, dass man ja schließlich Hundesteuer zahle. Oder der Hund gut erzogen sei. „Die Dame mit dem Yorkshire“, der auf der Wiese an der langen Schleppleine die Eier von Bodenbrütern wie Kiebitzen oder Feldlerchen zerstören kann, sei so eine. Oder er sieht die „höchstens 50 Kilogramm leichten Mädchen mit einem ebenso schweren Hund an der Leine, den sie nicht halten können“. Oder den aggressiven Besitzer eines großen aggressiven Hundes, dem der erfahrene Jäger nicht zu nahe kommen und ansprechen mag. „Ich bin ja nun auch schon über 70, da rufe ich lieber notfalls die Polizei.“

Nicht nur Hunde und ihre Herrchen oder Frauchen machen Ärger. „Es werden nicht nur mehr Hunde, auch immer mehr Fahrradfahrer, die querfeldein fahren und sich im Schutzgebiet miteinander Rennen liefern“, sagt Pyka. Dazu kämen die Jogger, auch gern mit Hunden, „es gibt viele Konflikte hier“. Bodenbrüter wie Fasane würden gern am Rande der Wiesen brüten, „weil da nicht gemäht wird“. Dafür wird der Vogelnachwuchs von Mensch, Hund und Fahrrad in Gefahr gebracht.

Druck auf Naturräume

Der „Druck auf die Naturräume ist seit Corona immens geworden, der wertvolle Lebensraum der Leinemasch“ leide darüber hinaus unter der Zunahme von Müll, wilden Partys und „permanenter Unruhe“. Auf den Velorouten würden weniger Radler unterwegs sein als in der Leinemasch, „dafür nachts aber mit den hellen LED-Lichtern, mit denen alles in den Büschen aufgescheucht wird“. Natürlich würden die Menschen raus und die Natur genießen wollen, „aber das kann man ja auch mit Respekt und Anstand machen“.

Dieser Text erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Von Petra Rückerl/RND