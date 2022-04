U-Bahn-Attacke in New York: Ermittler suchen Mieter von Transporter

New York

Nach einem Schusswaffenangriff in der New Yorker U-Bahn konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Mieter eines Transporters, der in einem Zusammenhang mit dem Verbrechen stehen könnte. Chefermittler James Essig sagte, es sei jedoch noch unklar, ob der 62-Jährige in einem Zusammenhang mit dem Angriff stehe. Die Polizei versuchte, den Mann ausfindig zu machen, nachdem der Wagen gefunden worden war.

Die Ermittler befassten sich unter anderem mit Beiträgen des Mannes in sozialen Netzwerken. Einige davon veranlassten die Behörden dazu, die Sicherheitsmaßnahmen für den New Yorker Bürgermeister Eric Adams zu verschärfen. Die New Yorker Polizeipräsidentin Keechant Sewell nannte die Beiträge „besorgniserregend“.

Mehrere Verletzte durch Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station

Bei der Attacke war im morgendlichen Berufsverkehr in Brooklyn auf mindestens zehn Menschen geschossen worden, die verletzt wurden. Mindestens 33 Kugeln wurden abgefeuert. Ein U-Bahn-Waggon füllte sich mit Rauch, den der Täter erzeugte. Schreiende Pendler rannten durch die U-Bahn-Station, blutverschmierte Menschen lagen auf dem Bahnsteig, während sich andere um sie kümmerten. Die Ermittler nahmen an, dass die Waffe des Schützen blockierte und dies ihn daran hinderte, weiter zu schießen.

Motiv des Schützen unbekannt

Fünf der Opfer befanden sich in kritischem Zustand. Es wurde jedoch erwartet, dass sie überleben. Mindestens ein Dutzend Menschen, die keine Schusswunden erlitten, wurden wegen Rauchinhalation und anderer Verletzungen behandelt. Sewell sagte, bei der Attacke werde nicht wegen Terrorismus ermittelt, sie schließe aber auch nichts aus. Das Motiv des Schützen war unbekannt.

Der Schütze hatte im hinteren Teil des zweiten U-Bahn-Wagens gesessen, Rauchgranaten auf den Boden geworfen, eine Handfeuerwaffe gezogen und das Feuer eröffnet, wie Essig sagte. Die Polizei habe die Waffe zusammen mit Magazinen, einem Beil, detonierten und nicht detonierten Rauchgranaten, einer schwarzen Mülltonne, einem Rollkarren, Benzin und dem Schlüssel zu einem Miet-Transporter gefunden. Der Mietwagen wurde später nahe einer anderen U-Bahn-Station gefunden, an der der Täter nach Auffassung der Ermittler eingestiegen war.

RND/AP