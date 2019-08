Der Prozess gegen den wegen Misshandlung minderjähriger Mädchen angeklagten US-Unternehmer Jeffrey Epstein sollte im kommenden Juni beginnen. Nun hat Epstein einem Bericht von “ ABC News” zufolge in seiner Gefängniszelle Suizid begangen. Auch die “ New York Post” berichtet von dem Selbstmord.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte vor rund vier Wochen neue Vorwürfe gegen Epstein erhoben. Sie beschuldigte ihn, zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.

2008 war Epstein in dieser Sache bereits einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging. Dem Deal hatte der damalige Staatsanwalt in Florida, Alexander Acosta, zugestimmt - nach den neuen Vorwürfen gegen Epstein war dieser daraufhin als US-Arbeitsminister zurückgetreten. Richter Richard Berman hatte entschieden, dass der 66 Jahre alte Epstein bis zum Beginn seines Prozesses im Gefängnis bleiben muss. Dort soll er nun Suizid begangen haben. Bereits vor rund fünf Wochen soll Epstein US-Medienberichten zufolge verletzt in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Nähere Informationen zu dem Vorfall gab es jedoch nicht und er kam bei einer anschließenden Anhörung nicht zur Sprache.

Der 1953 in New York geborene Epstein hat unter anderem als Lehrer und Investmentbanker gearbeitet und sich immer gerne mit Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt.

